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Мухачев Петр Анисимов

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Мухачев Анисим Григорьев

Мать: Мухачева Ксения Терентьева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Мухачев Кирилл Петров

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Мухачев Андрей Петров

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Каптелинья Петрова

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Евфимия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
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