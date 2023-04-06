Мухачев Петр Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Каптелинья Петрова
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Мухачева Евфимия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя