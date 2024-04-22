Болшеглазова Тяжева (Елисеева) Прасковья Макаровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1909 ст.
Дата смерти04.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909 ст.
Отец: Елисеев Макар Платонович
Мать: Елисеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большеглазов Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1981