Болшеглазова Тяжева (Елисеева) Прасковья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болшеглазова Тяжева (Елисеева) Прасковья Макаровна

Место рождения

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1909 ст.

Дата смерти

04.10.1981

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909 ст.

Отец: Елисеев Макар Платонович

Мать: Елисеева Анна Васильевна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большеглазов Василий Кириллович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большеглазов Василий Кириллович

Смерть
04.10.1981
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