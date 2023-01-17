Маяковский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маяковский Владимир Владимирович

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Место рождения

Багдати, Грузия

Дата рождения

19.07.1893

Дата смерти

14.04.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Багдати, Грузия
Место жительства
С 1893 по 1902
Багдати, Грузия
Место жительства
С 1902 по 1906
Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1906 по 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1912 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.04.1930
Москва, город федерального значения Москва
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