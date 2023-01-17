Маяковский Владимир Владимирович
Место рожденияБагдати, Грузия
Дата рождения19.07.1893
Дата смерти14.04.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Багдати, Грузия
Место жительства
С 1893 по 1902
Багдати, Грузия
Место жительства
С 1902 по 1906
Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1906 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Смерть
14.04.1930