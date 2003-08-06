Мусин Искандар Ильдарович
Место рожденияс.Стерлибашево, Стерлибашевский район, РБ, РФ
Дата рождения06.08.2003
Дата смерти18.09.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2003
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с.Стерлибашево, Стерлибашевский район, РБ, РФ
Смерть
18.09.2021
с.Стерлибашево Стерлибашевского района РБ РФ
Причина смерти: Несчастный случай (ДТП)