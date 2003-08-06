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Мусин Искандар Ильдарович

Место рождения

с.Стерлибашево, Стерлибашевский район, РБ, РФ

Дата рождения

06.08.2003

Дата смерти

18.09.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2003

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с.Стерлибашево, Стерлибашевский район, РБ, РФ
Смерть
18.09.2021
с.Стерлибашево Стерлибашевского района РБ РФ
Причина смерти: Несчастный случай (ДТП)
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