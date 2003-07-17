Бушуева Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1980

Отец: Бушуев Владимир

Мать: Золотухина Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.2003

Дочь: Бахман Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич

Рождение ребёнка
21.12.2007

Дочь: Бахман Анжелика Игоревна

Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич

Рождение ребёнка
24.07.2015

Дочь: Бахман Арина Игоревна

Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич

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