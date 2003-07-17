Бушуева Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1980
Отец: Бушуев Владимир
Рождение ребёнка
17.07.2003
Дочь: Бахман Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
21.12.2007
Дочь: Бахман Анжелика Игоревна
Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
24.07.2015
Дочь: Бахман Арина Игоревна
Отец ребёнка: Бахман Игорь Юрьевич