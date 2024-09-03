Пичкалева Зоя Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева Зоя Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.07.1963

Сын: Пичкалев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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