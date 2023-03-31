Астапчик Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астапчик Петр Данилович
Мать: Астапчик Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лушников Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Любовь Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Марина Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Вячеслав Аркадьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно