Астапчик Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапчик Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астапчик Петр Данилович

Мать: Астапчик Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Любовь Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Марина Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Вячеслав Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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