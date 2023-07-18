Салихова Венера Рауфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалихова Венера Рауфовна

Салихова Венера Рауфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958

Отец: Хусаинов Рауф Фаткуллович

Мать: Хусаинова Рамзия Мутигулловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close