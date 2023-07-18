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Салихова Венера Рауфовна
Салихова Венера Рауфовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1958
Пол
Женский
Отец
Хусаинов Рауф Фаткуллович
1932 г.р.
Мать
Хусаинова Рамзия Мутигулловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958
Отец:
Хусаинов Рауф Фаткуллович
Мать:
Хусаинова Рамзия Мутигулловна
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