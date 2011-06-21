Ломако Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1942
Дата смерти21.06.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1942
Отец: Ломако Михаил Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1968
Дочь: Шеметова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ломако Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1970
Сын: Ломако Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ломако Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломако Любовь Васильевна
Смерть
21.06.2011