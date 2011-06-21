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Ломако Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1942

Дата смерти

21.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1942

Отец: Ломако Михаил Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1968

Дочь: Шеметова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ломако Любовь Васильевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.10.1970

Сын: Ломако Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ломако Любовь Васильевна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломако Любовь Васильевна

Смерть
21.06.2011
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