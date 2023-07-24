Харин Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Харин Василий
Мать ребёнка: Харина Татьяна
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кривошеен Анна
Мать ребёнка: Харина Татьяна
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1888
Сын: Харин Федот
Мать ребёнка: Харина Татьяна
Томская обл, село Никольское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Татьяна
Иммиграция
Неизвестно
Казак, приехал из Воронежа
Смерть
1899
Причина смерти: Ранение в русско-японской войне
Похороны
Неизвестно
Томская обл, с Никольское