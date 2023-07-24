Харин Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харин Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Харин Василий

Мать ребёнка: Харина Татьяна

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кривошеен Анна

Мать ребёнка: Харина Татьяна

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
1888

Сын: Харин Федот

Мать ребёнка: Харина Татьяна

Томская обл, село Никольское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Татьяна

Иммиграция
Неизвестно
Казак, приехал из Воронежа
Смерть
1899
Причина смерти: Ранение в русско-японской войне
Похороны
Неизвестно
Томская обл, с Никольское
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