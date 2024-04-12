Степанов Вадим Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977
Бракосочетание
30.06.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.06.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.2002
Дочь: Степанова Софья Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2007
Дочь: Степанова Мария Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности