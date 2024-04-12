Степанов Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Вадим Николаевич

Место рождения

Броды, Львівська область

Дата рождения

16.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Броды, Львівська область
Бракосочетание
30.06.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.06.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.2002

Дочь: Степанова Софья Вадимовна

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Рождение ребёнка
05.05.2007

Дочь: Степанова Мария Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2012

Сын: Степанов Глеб Вадимович

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