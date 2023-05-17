Афонасов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946
Отец: Афонасов Фёдор Яковлевич
Мать: Дикова Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
18.04.1978
Дочь: Афонасова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Афонасова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно