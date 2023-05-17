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Афонасов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946

Отец: Афонасов Фёдор Яковлевич

Мать: Дикова Татьяна Даниловна

Рождение ребёнка
18.04.1978

Дочь: Афонасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.?

Дочь: Афонасова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Зинаида Николаевна