Суздалева (Митченкова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздалева (Митченкова) Марья Ивановна

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Место рождения

Фролы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

26.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Фролы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1931

Дочь: Ковалева Софья Федоровна

Отец ребёнка: Суздалев Федор Семенович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суздалева Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Суздалев Федор Семенович

Смерть
26.12.1992
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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