Суздалева (Митченкова) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти26.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1931
Дочь: Ковалева Софья Федоровна
Отец ребёнка: Суздалев Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суздалева Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Суздалев Федор Семенович
Смерть
26.12.1992