Улитин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Яблонцева Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Улитина Екатерина Сергеевна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Плешачева Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Улитина Екатерина Сергеевна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улитина Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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