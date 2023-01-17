Улитин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Яблонцева Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Улитина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Плешачева Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Улитина Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно