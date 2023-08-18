Чернышев Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Чернышев Артемий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Чернышев Федот Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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