(Козулина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козулин Пётр
Восприемник
15.11.1778
1778 год №33 15 ноября У военного поселчана Андрея Булгачева родился сын Григорий восприемниками были отцемъ иркуцкой? купецъ Иван Храмов?! матерью военного поселщана Петра Козулина дочь ему Анна Петр... Показать все
Восприемник
03.05.1780
1780год №11 3 мая У воено посевщика Козьмы Петрова родилась дочь Палагея? возприемниками были оцемъ воено посевщика Стефан Шарабаега? матерью воено посевщика Петра Козулина дочь ево девица Анна. ГА И... Показать все
Смерть
Неизвестно