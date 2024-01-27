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(Козулина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козулин Пётр

Мать: Козулина Стефанида Тиханова

Восприемник
15.11.1778
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1778 год №33 15 ноября У военного поселчана Андрея Булгачева родился сын Григорий восприемниками были отцемъ иркуцкой? купецъ Иван Храмов?! матерью военного поселщана Петра Козулина дочь ему Анна Петр... Показать все
Восприемник
03.05.1780
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1780год №11 3 мая У воено посевщика Козьмы Петрова родилась дочь Палагея? возприемниками были оцемъ воено посевщика Стефан Шарабаега? матерью воено посевщика Петра Козулина дочь ево девица Анна. ГА И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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