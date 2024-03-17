Назаренко Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти04.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1904 по 1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Назаренко Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Назаренко Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.07.1919
Сын: Назаренко Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.11.1921
Дочь: Пестрова (Назаренко) Евгения Терентьевна
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Назаренко Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925
Дочь: Назаренко Зоя Терентьевна
Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович
Смерть
04.01.1960
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика