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Костромина Светлана Юрьевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

11.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1984

Отец: Костромин Юрий Григорьевич

Мать: Костромина Тамара Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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