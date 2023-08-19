Биркин Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Биркин Семён Архипович
Мать: Биркина Ольга Наумовна
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Золкина Людмила (Люся) Михайловна
Мать ребёнка: Помятихина Полина Антоновна
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Помятихина Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Помятихина Полина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1943