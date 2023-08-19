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Биркин Михаил Семёнович

Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Биркин Семён Архипович

Мать: Биркина Ольга Наумовна

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Золкина Людмила (Люся) Михайловна

Мать ребёнка: Помятихина Полина Антоновна

Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Помятихина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Помятихина Полина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помятихина Полина Антоновна

Смерть
?.11.1943
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