Булдаков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1977

Отец: Булдаков Валерьян

Мать: Булдакова (Хромых) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдаков Данил

Мать ребёнка: Булдакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булдакова) Алина

Мать ребёнка: Булдакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Булдакова) Анастасия

Мать ребёнка: Булдакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Анна

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