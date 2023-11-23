Булдаков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1977
Отец: Булдаков Валерьян
Мать: Булдакова (Хромых) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булдаков Данил
Мать ребёнка: Булдакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булдакова) Алина
Мать ребёнка: Булдакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Булдакова) Анастасия
Мать ребёнка: Булдакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булдакова Анна