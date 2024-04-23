Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1881
Муж: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
26.06.1883
Сын: Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
22.11.1885
Сын: Меркурий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Тарас Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
17.04.1891
Дочь: Пелагея Григорьевна?
Отец ребёнка: не указан