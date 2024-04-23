Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Петровна

Место рождения

Козлово, Нелидовский район, Тверская область

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Нелидовский район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
17.02.1881

Муж: Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1885

Сын: Меркурий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Тарас Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Пелагея Григорьевна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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