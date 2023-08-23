Фазлиахметов Азат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазлиахметов Азат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнур Азатович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвина Азатовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалена Азатовна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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