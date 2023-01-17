Власова (Бабаева) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Бабаева) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1815

Муж: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1821 ст.

Дочь: Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1826 ст.

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1828 ст.

Дочь: Власова Олимпиада Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1832 ст.

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1833 ст.

Дочь: Власова Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Власов Антон Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1848
Тула, город Тула, Тульская область
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