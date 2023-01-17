Власова (Бабаева) Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1815
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Рождение ребёнка
08.03.1821 ст.
Дочь: Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Рождение ребёнка
02.03.1826 ст.
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Рождение ребёнка
20.07.1828 ст.
Дочь: Власова Олимпиада Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Рождение ребёнка
27.07.1832 ст.
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Рождение ребёнка
27.09.1833 ст.
Дочь: Власова Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Власов Антон Карпович
Смерть
1848