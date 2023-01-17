Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Регина
Отец ребёнка: Адам Григоров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Павлюк
Отец ребёнка: Адам Григоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Микита
Отец ребёнка: Адам Григоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Адам Григоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адам Григоров
Место жительства
Неизвестно
Груд, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно