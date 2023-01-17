Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Регина

Отец ребёнка: Адам Григоров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Павлюк

Отец ребёнка: Адам Григоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Микита

Отец ребёнка: Адам Григоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Адам Григоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адам Григоров

Место жительства
Неизвестно
Груд, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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