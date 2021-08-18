Сарваров Наил Сарварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1946
Дата смерти18.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.08.2021