Сарваров Наил Сарварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарваров Наил Сарварович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1946

Дата смерти

18.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.08.2021
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