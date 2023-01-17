Мухаметшин Нурулла Мухаметшинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Нурулла Мухаметшинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1941

Сын: Нуруллин Нургазим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мухаметшин Нурлхак

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саимя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшин Нургаяз

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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