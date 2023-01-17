Мухаметшин Нурулла Мухаметшинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1941
Сын: Нуруллин Нургазим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мухаметшин Нурлхак
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саимя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшин Нургаяз
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно