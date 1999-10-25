Мартышова (Пашина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Пашина) Александра Николаевна

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Место рождения

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.03.1917

Дата смерти

25.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: Пашин Николай Дмитриевич

Мать: Пашина Наталья Михайловна

Ишейки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.05.1947

Дочь: Батрак Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич

Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Горносталёвка, Саргатский район, Омская область
Смерть
25.10.1999
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