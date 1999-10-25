Мартышова (Пашина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1917
Дата смерти25.10.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917
Рождение ребёнка
20.05.1947
Дочь: Батрак Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мартышов Николай Алексеевич
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Горносталёвка, Саргатский район, Омская область
Смерть
25.10.1999