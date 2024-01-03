Фёкла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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