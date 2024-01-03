Фёкла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Смерть
Неизвестно