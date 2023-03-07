Солодянкина (Захарова) Евдокия Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Захарова) Евдокия Исакова

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Место рождения

дер. Ситникова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ситникова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Солодянкин Кондратий Араамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Солодянкин Иван Араамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Солодянкин Иван Араамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Феврония Авраамова

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Солодянкин Филимон Араамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Солодянкин Стефан Араамов

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Авраам Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1775
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