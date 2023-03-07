Солодянкина (Захарова) Евдокия Исакова
Место рождениядер. Ситникова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ситникова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Солодянкин Кондратий Араамов
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Феврония Авраамова
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Солодянкин Филимон Араамов
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Солодянкин Стефан Араамов
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Авраамова
Отец ребёнка: Солодянкин Авраам Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1775