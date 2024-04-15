Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна
Место рожденияс. Жерновки, Милославский район, Рязанская обл.
Дата рождения28.05.1908
Дата смерти10.08.1977
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Леонова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Леонов Александр Федорович
Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
11.01.1947
Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич
Смерть
10.08.1977
Похороны
Неизвестно