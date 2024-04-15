Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна

Место рождения

с. Жерновки, Милославский район, Рязанская обл.

Дата рождения

28.05.1908

Дата смерти

10.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908

Отец: Ильин Иван Емельянович

Мать: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Леонова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Леонов Александр Федорович

Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
11.01.1947

Сын: Леонов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Леонов Федор Григорьевич

Смерть
10.08.1977
Похороны
Неизвестно

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