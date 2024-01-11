Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Жигач) Акулина Федосеевна

Место рождения

Жаглово, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Киселёв Никифор Антонович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.

Сын: Киселёв Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Киселёв Никифор Антонович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1902 ст.

Дочь: Киселёва Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Киселёв Никифор Антонович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1905 ст.

Сын: Киселёв Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Киселёв Никифор Антонович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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