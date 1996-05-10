Коледенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коледенков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1910

Дата смерти

10.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коледенкова Прасковья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коледенкова Прасковья Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коледенков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Коледенкова Прасковья Сидоровна

Смерть
10.05.1996
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