Коледенков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1910
Дата смерти10.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коледенкова Прасковья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коледенков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Коледенкова Прасковья Сидоровна
Смерть
10.05.1996