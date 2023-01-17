Добрынина Евдокия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина Евдокия Елисеевна

Добрынина Евдокия Елисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1695

Муж: Добрынин Леонтий Клементьевич

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Добрынина Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Добрынина Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Добрынин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Добрынина Василиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close