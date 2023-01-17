Добрынина Евдокия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1695
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Добрынина Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Добрынина Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Добрынина Василиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Добрынин Леонтий Клементьевич
Смерть
Неизвестно