Коновалова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коновалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1920
Сын: Коновалов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1924
Сын: Коновалов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно