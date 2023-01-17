Коновалова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Коновалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Коновалов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.1924

Сын: Коновалов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Иванович

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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