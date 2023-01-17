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Штокман (Мельникова) Татьяна Георгиевна
Штокман (Мельникова) Татьяна Георгиевна
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
29.04.1959
Пол
Женский
Отец
Мельников Георгий Георгиевич
1914 г.р.
Мать
Мельникова (Ярошкевич) Зинаида Михайловна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1959
Отец:
Мельников Георгий Георгиевич
Мать:
Мельникова Зинаида Михайловна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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