Штокман (Мельникова) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штокман (Мельникова) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

29.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1959

Отец: Мельников Георгий Георгиевич

Мать: Мельникова Зинаида Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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