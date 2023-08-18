Казаринова (Шабаднина) Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Шабаднина) Авдотья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Казаринов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Казаринов Василей Михайлович

Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1804

Сын: Казаринов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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