Казаринова (Шабаднина) Авдотья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Казаринов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Казаринов Василей Михайлович
Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1804
Сын: Казаринов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Казаринов (казаченков?) Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно