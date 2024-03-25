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Р Трофим Григорьевич Н/Р

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1854

Отец: Никитин Григорий Егорович

Мать: Никитина Анна Ивановна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1878

Сын: Никитин Афанасий Трофимович

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1879

Сын: Никитин Роман Трофимович

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Никитина Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1882

Дочь: Никитина Фёкла Трофимовна

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Никитин Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1886

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1888

Сын: Никитин Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Никитин Исидор Трофимович

Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Анисия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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