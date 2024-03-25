Р Трофим Григорьевич Н/Р
Место рождения
Дата рождения14.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1854
Отец: Никитин Григорий Егорович
Мать: Никитина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1878
Сын: Никитин Афанасий Трофимович
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
16.11.1879
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
23.02.1881
Дочь: Никитина Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
18.09.1882
Дочь: Никитина Фёкла Трофимовна
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Никитин Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
03.04.1886
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.06.1888
Сын: Никитин Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Никитин Исидор Трофимович
Мать ребёнка: Никитина Анисия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно