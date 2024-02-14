Мяргубжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мяргубжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Фаридя

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Фарикя

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Халися

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Умяр

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фаттях

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Зулейха

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хусаинова) Халимя

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Юсип

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хусаинов Сулейман

Отец ребёнка: Невретдинов Хусяин

Смерть
Неизвестно

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