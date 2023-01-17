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Володин Николай Александрович

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Место рождения

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

10.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1958

Отец: Володин Александр Иванович

Мать: Володина Лидия Ильинична

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
25.01.1980

Жена: Володина Галина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1980

Сын: Володин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1981

Дочь: Овчарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1990

Сын: Володин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.2000

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Володина Ирина Викторовна

Развод
23.03.2001

Жена: Володина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Ирина Викторовна

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