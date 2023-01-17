Володин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1958
Бракосочетание
25.01.1980
Рождение ребёнка
13.08.1980
Сын: Володин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1981
Дочь: Овчарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1990
Сын: Володин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Володина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.2000
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Володина Ирина Викторовна
Развод
23.03.2001
Бракосочетание
Неизвестно