Камалова Гарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалова Гарифа

Камалова Гарифа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AU
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Фанун сафуанович

Отец ребёнка: Камалов сафуан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Юрат сафуанович

Отец ребёнка: Камалов сафуан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Рашида сафуановна

Отец ребёнка: Камалов сафуан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close