Харламов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Харламов Сергей Дионисьевич

Мать: Харламова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харламова Неизвестно Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова Неизвестно Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Окружное кладбище в Ягодном
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