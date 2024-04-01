Харламов Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Отец: Харламов Сергей Дионисьевич
Мать: Харламова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харламова Неизвестно Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Окружное кладбище в Ягодном