Обухов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Алексеева Ирина Александровна
Мать ребёнка: Обухова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Людмила Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989