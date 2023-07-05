Обухов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Обухов Михаил Михайлович

Мать: Обухова Вера Вячеславовна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Алексеева Ирина Александровна

Мать ребёнка: Обухова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Людмила Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989