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Отроков Пётр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Отроков Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Отроков Василий Петров

Мать ребёнка: Отрокова Пелагея

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Отрокова Пелагея

Рождение ребёнка
1820

Сын: Отроков Иван Петров

Мать ребёнка: Отрокова Пелагея

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Отрокова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отрокова Пелагея

Смерть
1832
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