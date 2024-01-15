Отроков Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Отроков Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Отрокова Пелагея
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Отрокова Пелагея
Рождение ребёнка
1820
Сын: Отроков Иван Петров
Мать ребёнка: Отрокова Пелагея
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Отрокова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отрокова Пелагея
Смерть
1832