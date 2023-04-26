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Наталья Данилова

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Место рождения

деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Данила Иванов

Мать: Федосья

деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Смерть
Неизвестно
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