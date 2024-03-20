Красивов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красивов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красивов Иван Кирсанович

Мать: Красивова Тамара Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красивов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Красивова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красивов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Красивова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красивова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Красивова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красивова Наталья

Смерть
Неизвестно
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