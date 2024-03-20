Красивов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красивов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Красивова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Красивова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красивова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Красивова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красивова Наталья
Смерть
Неизвестно