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Клёнин Егор Петрович

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Место рождения

деревня Писарево, Липецкая область, Краснинский район

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Клёнин Пётр

Мать: не указана

деревня Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Рождение ребёнка
13.10.1953

Сын: Клёнин Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Чумичева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумичева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумичева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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