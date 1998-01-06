Клёнин Егор Петрович
Место рождениядеревня Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Клёнин Пётр
Мать: не указана
деревня Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Рождение ребёнка
13.10.1953
Мать ребёнка: Чумичева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумичева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумичева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно