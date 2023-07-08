Романенкова (Кондратенко) Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенков Кондрат Степанович
Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно