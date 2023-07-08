Романенкова (Кондратенко) Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенкова (Кондратенко) Ксения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенков Кондрат Степанович

Алешковичи, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно