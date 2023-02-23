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Бледная Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бледной Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бледной (рекрут С 1851) Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бледной Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Солдатова Ирина Бледных

Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледной Гавриил Федорович

Смерть
До 1858
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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