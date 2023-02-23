Бледная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бледной (рекрут С 1851) Егор Гаврилович
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Солдатова Ирина Бледных
Отец ребёнка: Бледной Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858