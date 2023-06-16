Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.08.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.08.1881 Чермы Анна Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Фомич Чермы мать жена Марфа Ивановна Чермы крестьянин Константин Иванович Чермы жена Ксения Фоминична https:/... Показать все
Место жительства
1881
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно