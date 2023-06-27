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Сенькина Виолетта
Сенькина Виолетта
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сенькина Лариса Станиславовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Сенькина Лариса Станиславовна
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